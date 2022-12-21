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21 декабря, 21:30

Общество

"Московский патруль": официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила юбилей

"Московский патруль": официальный представитель МВД РФ Ирина Волк отметила юбилей

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк отмечает свой юбилей 21 декабря. С поздравлением к генерал-майору обратились ее коллеги.

Несколько лет Волк была корреспондентом и ведущей правовых программ на федеральных телеканалах. Поэтому наладить канал связи между МВД и журналистами после ее прихода на службу получилось быстро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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