Новости регионов: три человека погибли при пожаре на газопроводе в Чувашии

Три человека погибли при пожаре на газопроводе в Чувашии, по которому идет транзит газа в Европу. Погибшие были работниками газовой компании, которая занималась плановым ремонтом. Возможной причиной называют разгерметизацию трубы. Известно, что участок магистрали получил серьезные повреждения. На данный момент транспортировку газа восстановили по параллельным газопроводам.

Власти Владивостока предложили отпустить работников раньше домой. Сократить рабочий день хотят из-за снегопада – в Приморье действует штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют, что может выпасть до 25 сантиметров снега. В связи со снегопадом в школах ввели свободное посещение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.