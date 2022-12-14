Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": москвичка рассказала об избиении ее сына в компьютерном клубе

"Московский патруль": москвичка рассказала об избиении ее сына в компьютерном клубе

"Московский патруль": приезжие избили и ограбили мужчину в Москве

"Московский патруль":подозреваемому в ДТП на Олимпийском проспекте избрали меру пресечения

"Московский патруль": мошенник выманил полмиллиона у пенсионерки в Орехово-Зуеве

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 14-летней давности

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Прокуратура Москвы потребовала взыскать 50 млн рублей с экс-полковника Захарченко

Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Автобус занесло на Нагатинской набережной в ЮАО столицы

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения

Москвичка Елена Бобина рассказала, что ее сына избили в компьютерном клубе. Мать подростка переживает, что обидчики молодого человека уйдут от наказания.

По словам пострадавшего, конфликт произошел на пустом месте. Нападавшим не понравилось, что приятели громко ругались во время игры. Сначала мужчина кавказской внешности попытался донести свои претензии с помощью мата, а потом якобы в ход пошли кулаки. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Ивановна
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика