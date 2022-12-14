"Московский патруль": москвичка рассказала об избиении ее сына в компьютерном клубе

Москвичка Елена Бобина рассказала, что ее сына избили в компьютерном клубе. Мать подростка переживает, что обидчики молодого человека уйдут от наказания.

По словам пострадавшего, конфликт произошел на пустом месте. Нападавшим не понравилось, что приятели громко ругались во время игры. Сначала мужчина кавказской внешности попытался донести свои претензии с помощью мата, а потом якобы в ход пошли кулаки. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

