"Московский патруль": автомобиль сбил женщину в подмосковном Дмитрове

Водитель автомобиля насмерть сбил женщину в подмосковном Дмитрове и скрылся с места ДТП на такси. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Грузовой фургон наехал на женщину, которая шла по тротуару. Позднее виновник аварии, вместо того, чтобы вызвать скорую, заказал такси и уехал. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.