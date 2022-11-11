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11 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину в подмосковном Дмитрове

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину в подмосковном Дмитрове

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Водитель автомобиля насмерть сбил женщину в подмосковном Дмитрове и скрылся с места ДТП на такси. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Грузовой фургон наехал на женщину, которая шла по тротуару. Позднее виновник аварии, вместо того, чтобы вызвать скорую, заказал такси и уехал. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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