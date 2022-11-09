Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 ноября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": ДТП произошло на 102-м километре МКАД

"Рейд 112": ДТП произошло на 102-м километре МКАД

"Московский патруль": у Мавриди выявили психическое заболевание

"Московский патруль": турист выбил из рук прохожей мобильный телефон

"Московский патруль": полиция задержала мужчин, повредивших деревья с помощью мачете

"Московский патруль": вероятные убийцы хореографа Прониной предстали перед судом

"Московский патруль": ДПС задержала водителя, незаконно хранившего огнестрельное оружие

Следователи допросили мать, которая выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа

Следовали прибыли на место ДТП, в котором погиб Стремоусов

В Йорке задержали мужчину, бросившего яйца в королевскую чету Великобритании

В Казани локализовали пожар в ресторане

ДТП произошло на 102-м километре МКАД. Там столкнулись эвакуатор и такси.

За эвакуатором двигался автомобиль такси, водитель которого решил втиснуться между эвакуатором и металлическим отбойником. В результате произошло столкновение, от которого автомобиль такси, пробив металлическое ограждение, вылетел на газон.

Между тем пожар произошел на проспекте Вернадского. Там рядом с жилым домом загорелся автомобиль. На момент прибытия первого подразделения пожарных происходило горение багажного отсека машины. Соседние автомобили не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Рейд 112
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика