"Рейд 112": ДТП произошло на 102-м километре МКАД

ДТП произошло на 102-м километре МКАД. Там столкнулись эвакуатор и такси.

За эвакуатором двигался автомобиль такси, водитель которого решил втиснуться между эвакуатором и металлическим отбойником. В результате произошло столкновение, от которого автомобиль такси, пробив металлическое ограждение, вылетел на газон.

Между тем пожар произошел на проспекте Вернадского. Там рядом с жилым домом загорелся автомобиль. На момент прибытия первого подразделения пожарных происходило горение багажного отсека машины. Соседние автомобили не пострадали.

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