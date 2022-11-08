08 ноября, 23:45Происшествия
"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы
Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание случилось на 9-м этаже жилого дома во Фергантском проезде. На момент ЧП хозяев в квартире не было, дверь была выбита.
Между тем ДТП произошло на улице Маршала Тухачевского. Там "Газель" врезалась в Porshe. От удара иномарку отбросило в сторону, и машина врезалась в припаркованный автомобиль.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Рейд 112