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08 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

"Рейд 112": пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы

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Пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание случилось на 9-м этаже жилого дома во Фергантском проезде. На момент ЧП хозяев в квартире не было, дверь была выбита.

Между тем ДТП произошло на улице Маршала Тухачевского. Там "Газель" врезалась в Porshe. От удара иномарку отбросило в сторону, и машина врезалась в припаркованный автомобиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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