Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам во время закрытия участка Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительство Москвы/Максим Денисов

С 12 ноября более 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и около 70 сотрудников метро будут каждый день дежурить между станциями "Орехово" и "Автозаводская" в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро Москвы.

"Они помогут пассажирам построить альтернативный маршрут и подскажут дорогу к автобусам КМ", – говорится в сообщении столичного Дептранса в телеграм-канале.

Кроме того, будет размещена временная навигация, в общей сложности более 350 указателей.

В Дептрансе отметили, что проинформировали жителей близлежащих районов, расклеив объявления в подъездах и на остановках городского транспорта. Еще гражданам раздавали листовки через почтовые ящики.

Пассажиров также будут угощать чаем, печеньем и шоколадом на улице возле метро "Автозаводская", "Орехово", "Царицыно". В настоящий момент на станциях метро и МЦК уже появились примерно 300 плакатов с информацией об изменениях, добавили в департаменте.

Дептранс напомнил, что пассажиры могут задать вопросы, связанные с изменениями, чат-боту Александре.

Участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт для пассажиров с субботы, 12 ноября, примерно на полгода. За это время будет проведен капитальный ремонт тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

Данные работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве участка в 1980-х годах. Работы будут проводить в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют на шесть месяцев

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