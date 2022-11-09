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09 ноября, 21:30

Общество

"Московский патруль": в столице наградили 13 сотрудников полиции

"Московский патруль": в столице наградили 13 сотрудников полиции

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В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел начальник столичного главка Олег Баранов наградил коллег и представил новых руководителей некоторых подразделений.

На торжественной церемонии награды из рук генерал-лейтенанта получили 13 наиболее отличившихся полицейских. За заслуги в поддержании правопорядка и образцовое исполнение служебных обязанностей офицеры были отмечены медалями, нагрудными знаками и наградным оружием.

Также коллективу был представлен новый начальник тыла столичной полиции. Указом президента на этот пост назначен Алексей Макаров, а отвечать за кадровый состав теперь будет Максим Лукичев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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