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Новости

04 ноября, 00:00

Происшествия

"Московский патруль":режиссер Игуменцева пожаловалась на избиения со стороны возлюбленного

"Московский патруль":режиссер Игуменцева пожаловалась на избиения со стороны возлюбленного

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Режиссер Таисия Игуменцева заявила об избиении со стороны возлюбленного на протяжении нескольких лет. По ее словам, в ход шли не только кулаки, но и оружие. Она обратилась в прокуратуру Басманного района столицы с заявлением об истязаниях.

Она рассказала, что возлюбленный довольно быстро переехал к ней, но свои отношения пара решила не узаконивать. Конфетно-букетный период закончился, и в какой-то момент мужчина якобы стал поднимать на нее руку. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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