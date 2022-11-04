"Московский патруль":режиссер Игуменцева пожаловалась на избиения со стороны возлюбленного

Режиссер Таисия Игуменцева заявила об избиении со стороны возлюбленного на протяжении нескольких лет. По ее словам, в ход шли не только кулаки, но и оружие. Она обратилась в прокуратуру Басманного района столицы с заявлением об истязаниях.

Она рассказала, что возлюбленный довольно быстро переехал к ней, но свои отношения пара решила не узаконивать. Конфетно-букетный период закончился, и в какой-то момент мужчина якобы стал поднимать на нее руку. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

