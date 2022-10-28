"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже в аэропорту Домодедово

Сотрудники линейного управления МВД в аэропорте Домодедова задержали хитрого воришку. Один из пассажиров, пройдя рамку интроскопа, заметил смартфон, который упал между роликов ленты. И вместо того, чтобы сообщить о находке сотрудникам аэропорта, просто положил его в карман.

Хозяин, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.