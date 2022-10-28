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Новости

28 октября, 21:30

Общество

"Московский патруль": в столице проходит акция "ГИБДД в защиту детей"

"Московский патруль": в столице проходит акция "ГИБДД в защиту детей"

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Уже больше 600 детей пострадали в результате аварий на дорогах Москвы с начала этого года. Такие данные приводят в Госавтоинспекции. В преддверии осенних каникул в столице проходит профилактическая акция "ГИБДД в защиту детей".

Дорожные полицейские беседуют с родителями, которые сами грубо нарушают правила дорожного движения и показывают плохой пример подрастающему поколению. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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