"Московский патруль": в Москве задержали мужчину за кражу годичной давности

Ответит за преступление, совершённое год назад. Оперативники района Крылатское

задержали подозреваемого, который в декабре 2021 украл телефон у подростка.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Несмотря на плохое качество записи полицейские все же смогли установить предполагаемого вора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

