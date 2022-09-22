"Московский патруль": два жителя Подольска украли автозапчастей на 2 млн рублей

На два миллиона рублей наворовали автомобильных запчастей и попались. Продавец на складе в Подольске использовал нехитрую схему: менял дешевые детали на дорогостоящие и передавал все сведения своему подельнику.

Получилось, что за бесценок дельцы обзавелись сорок одним комплектом сцеплений. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

