"Московский патруль": нелегальное швейное производство накрыли в подмосковном Реутове

В подмосковном Реутове полицейские накрыли нелегальное швейное производство. На нем трудились и жили 25 выходцев из юго-восточной Азии. На территории России они находились незаконно.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в отношении эмигрантов составлено 18 административных протоколов за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и уклонение от исполнения административного наказания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

