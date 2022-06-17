"Московский патруль": отряды силовиков прибыли на ликвидацию ночлежки в Долгопрудном

Один документ развернул внушительный десант силовиков: сносить злополучные ночлежки в Долгопрудном, которые отравляют жизнь местным жителям, прибыл многочисленный спецназ, автобус ОМОНа, группа быстрого реагирования, сотрудники полиции и приставы.

Демонтаж тем не менее не состоялся. Хозяйка нашумевшей гостиницы смогла отстоять свой бизнес. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

