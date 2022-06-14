"Московский патруль": в Подмосковье задержали поджигателя автомобиля

В Подмосковье задержали мужчину, который облил бензином, а после поджог автомобиль соседа. Злоумышленник сделал это прямо под камерой наблюдения, поэтому его быстро вычисли.

Чем автомобиль не угодил поджигателю? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

