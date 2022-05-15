Мошенница выманила у московского пенсионера 1,3 млн рублей

15 мая, 20:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мошенница, представившись сотрудницей Росфинмониторинга, выманила у пенсионера из Москвы более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
"На телефон потерпевшему позвонила неизвестная. <...> Она убедила мужчину перевести на указанное ею имя денежные средства, под предлогом возврата утраченных им денежных средств, ранее размещенных в обанкротившейся компании", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что сумма ущерба составила 1 миллион 371 тысячу 720 рублей. В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Ранее в Москве неизвестный выманил 300 тысяч рублей у сотрудницы Института русского языка имени Виноградова РАН. Мужчина представился беженцем и попросил у потерпевшей взаймы. Она согласилась одолжить злоумышленнику деньги, после чего тот исчез.
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