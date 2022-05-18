"Московский патруль": суд рассмотрит дело о нападении на полицейских на метро "Тульская"

Двух приезжих, напавших на сотрудников полиции на станции метро "Тульская" в Москве доставили 18 мая в Симоновский суд. Заседание тем не менее так и не началось, его перенесли, однако нападавших продолжат там держать до следующего слушания.

По закону злоумышленникам грозит до 5 лет заключения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

