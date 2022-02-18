"Московский патруль": обвиняемых в нападении на полицейских в столичном метро арестовали

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал двоих фигурантов уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти. Накануне они набросились на сотрудников полиции, когда те попросили их предъявить документы.

Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы с последующей депортацией из России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

