Прокуратура утвердила обвинение по делу семьи Баталова

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Прокуратура ЦАО Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Натальи Дрожжиной, ее супруга, юриста Михаила Цивина, а также нотариуса Дмитрия Бублия по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.

"Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, <...> повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Бублий – по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ ("Пособничество в совершении мошенничества <...> повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") и части 1 статьи 202 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частным нотариусом")", – говорится в публикации.

По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери. Узнав о наличии на их счетах крупной суммы денег, они обманом получили доверенность на распоряжение ими и вывели больше 20 миллионов рублей. Помимо этого, супруги обратились к своему знакомому Дмитрию Бублию, который незаконно изготовил и заверил договоры пожизненного содержания в отношении супруги и дочери Баталова, а также договоры о передаче долей в принадлежащих им жилых и нежилых помещениях. В итоге семье актера был причинен ущерб почти на 60 миллионов рублей.

Уточняется, что в ближайшее время соответствующее уголовное дело будет передано в Замоскворецкий районный суд Москвы.

Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. По обвинению в рамках дела были задержаны актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин. Позже уголовное дело возбудили и в отношении Бублия.

Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.

