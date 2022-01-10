Прокуратура утвердила обвинение по делу семьи Баталова

18:27
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Прокуратура ЦАО Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актрисы Натальи Дрожжиной, ее супруга, юриста Михаила Цивина, а также нотариуса Дмитрия Бублия по делу о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
"Дрожжина и Цивин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере, <...> повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Бублий – по части 5 статьи 33, части 4 статьи 159 УК РФ ("Пособничество в совершении мошенничества <...> повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение") и части 1 статьи 202 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частным нотариусом")", – говорится в публикации.
По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера и его младшей дочери. Узнав о наличии на их счетах крупной суммы денег, они обманом получили доверенность на распоряжение ими и вывели больше 20 миллионов рублей. Помимо этого, супруги обратились к своему знакомому Дмитрию Бублию, который незаконно изготовил и заверил договоры пожизненного содержания в отношении супруги и дочери Баталова, а также договоры о передаче долей в принадлежащих им жилых и нежилых помещениях. В итоге семье актера был причинен ущерб почти на 60 миллионов рублей.
Уточняется, что в ближайшее время соответствующее уголовное дело будет передано в Замоскворецкий районный суд Москвы.
Уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова было возбуждено 18 сентября 2020 года. По обвинению в рамках дела были задержаны актриса Наталья Дрожжина и юрист Михаил Цивин. Позже уголовное дело возбудили и в отношении Бублия.
Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Он был актером Центрального театра Российской армии и МХАТ имени Горького. Многим он запомнился по игре в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и других.
Суд признал недействительными сделки с имуществом родственников Алексея Баталова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: