Мосгорсуд утвердил приговор девушке, сбившей троих детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Могорсуд утвердил приговор Валерии Башкировой по делу о ДТП, в результате которого погибли двое детей, в виде пяти лет колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговор Солнцевского суда Москвы оставлен без изменений", – сказали в суде.

ДТП произошло 16 июля 2021 года на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Валерия Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

16 ноября Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам в колонии-поселении. Сроком на 2,5 года девушка также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Адвокат осужденной Альберт Якубов уточнил, что суд удовлетворил иски потерпевших и взыскал с его подзащитной 4 миллиона рублей.

На следующий день столичная прокуратура подала аппеляцию на приговор, потребовав для Башкировой более сурового наказания. В связи с этим сторона защиты обжаловала приговор.

