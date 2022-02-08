Еще три фигуранта появились в деле о гибели пациентов в медцентре Петербурга

10:40
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следствие предъявило обвинения еще трем фигурантам дела о гибели семи пациентов в Городском консультативно-диагностического центре № 1 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по городу.
"В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра также предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обвинение также предъявлено старшей медсестре медучреждения. В настоящее время решается вопрос об избрании всем троим меры пресечения.
Ранее по данному делу были арестованы главврач медцентра Евгений Попов, а также заведующая отделом лучевой диагностики Елена Медведева.
По версии следствия, последняя знала о том, что "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%" не является лекарственным препаратом, однако все равно организовала его применение в клинике.
23 и 25 января трех пациентов медцентра госпитализировали после прохождения обследования желудка. Спасти их не удалось. Еще двух человек доставили в больницы города в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следователям удалось установить, что с декабря прошлого года по январь нынешнего в клинике при схожих обстоятельствах суммарно скончались семь человек. У всех пациентов выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
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