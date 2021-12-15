Суд арестовал мужчину за нападение с ножом на врача стоматологии в Москве

17:59
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Суд арестовал Мурата Оганесяна за нападение с ножом на стоматолога в помещении частной клиники в Южном Медведкове. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Бабушкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурата Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ, сроком до 13 февраля 2022 года включительно", – заявила пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Инцидент произошел днем 13 декабря в частной стоматологической клинике в Ясном проезде. В СК рассказали, что один из пациентов начал высказывать претензии по поводу качества работы врачей, после чего ударил одного из работников ножом в живот. Сотрудник клиники был доставлен в одну из городских больниц.
Нападавший был оперативно задержан, он признал свою вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
"Московский патруль": в столице задержали мужчину, напавшего с ножом на стоматолога
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