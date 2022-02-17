"Московский патруль": состоялось заседание суда по делу экс-главы Раменского района МО

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков встретился в суде с мужем своей ныне покойной любовницы Евгении Исаенковой. Супруг убитой пришел на заседание по громкому уголовному делу в качестве свидетеля.

Кулаков попросил прощения за то, что разрушил семью, однако в убийстве не признался. Подробнее о ходе судебного процесса – в сюжете телеканала Москва 24.

