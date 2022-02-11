Суд арестовал одного из участников нападения на магазин в Истре

11 февраля, 15:41
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Суд арестовал 19-летнего мужчину по делу о нападении на магазин в Истре. Об этом сообщает телеграм-канал "Прокуратура Московской области".
Мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм сотруднице.
Под стражей он проведет два месяца – до 9 апреля 2022 года.
Происшествие случилось в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора заведения, ее супруга и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.
По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ, части 4 статьи 111 УК РФ.
Позже обвиняемые признали вину, а также сознались в совершении еще двух преступлений. Было установлено, что один из нападавших раньше работал в этом магазине, поэтому знал о внутренних процессах работы.
"Московский патруль": обвиняемый в убийстве кассира в Истре замечен в интимном бизнесе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: