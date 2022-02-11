Суд арестовал одного из участников нападения на магазин в Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал 19-летнего мужчину по делу о нападении на магазин в Истре. Об этом сообщает телеграм-канал "Прокуратура Московской области".

Мужчину обвиняют в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм сотруднице.



Под стражей он проведет два месяца – до 9 апреля 2022 года.

Происшествие случилось в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора заведения, ее супруга и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ, части 4 статьи 111 УК РФ.

Позже обвиняемые признали вину, а также сознались в совершении еще двух преступлений. Было установлено, что один из нападавших раньше работал в этом магазине, поэтому знал о внутренних процессах работы.

