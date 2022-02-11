Обвиняемые в нападении на "Пятерочку" признали вину еще по двум эпизодам

11 февраля, 09:33
Фото: СК РФ
Четверо обвиняемых в нападении на магазин "Пятерочка" в Московской области признали вину, а также сознались в совершении еще двух преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.
"В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истринского городского округа", – сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время дела будут объединены в одно производство.
Было установлено, что один из нападавших раньше работал в этом магазине, поэтому знал о внутренних процессах работы.
Всем четверым задержанным предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, что привело к ее смерти.
Преступление было совершено в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора, ее мужа и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.
Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов прокомментировал произошедшее. Он назвал граждан Таджикистана, обвиняемых в совершении преступления, позором нации.
В свою очередь, председатель пресс-службы Х5 Group, куда входит сеть магазинов "Пятерочка", заявил, что руководство сети выплатит родственникам погибшей сотрудницы миллион рублей и оплатит расходы на похороны. Компания также планирует полностью компенсировать расходы на лечение пострадавшим. Им также выплатят материальную помощь.
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