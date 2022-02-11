"Московский патруль": ФСБ раскрыла сеть подпольных торговцев оружием в 20 регионах РФ

Серьезный удар по торговцам оружием нанесли сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Росгвардией. Они задержали 87 подпольных оружейников в 20 регионах России, в том числе в Москве и Московской области.

Из незаконного оборота изъяты 274 единицы огнестрельного оружия. Это пулеметы, автоматы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, гранаты и 17 килограммов взрывчатых веществ с детонаторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

