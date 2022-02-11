Суд арестовал второго участника нападения на магазин в Истре

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд арестовал второго фигуранта дела о разбойном нападении на магазин в Истре. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу второго 24-летнего фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру", – говорится в сообщении.

До этого суд отправил под стражу другого участника нападения. 19-летний молодой человек пробудет в изоляторе два месяца – до 9 апреля текущего года.

Преступление было совершено в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами ворвались в подмосковный магазин, где избили директора, ее супруга и продавца-кассира. Последняя от полученных травм скончалась на месте, остальных госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. Все они признали вину, а также сознались в совершении двух других преступлений. По факту разбойного нападения на магазин было возбуждено уголовное дело.

