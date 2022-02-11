Суд арестовал второго участника нападения на магазин в Истре

11 февраля, 16:47
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Суд арестовал второго фигуранта дела о разбойном нападении на магазин в Истре. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу второго 24-летнего фигуранта уголовного дела о разбойном нападении на продуктовый магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру", – говорится в сообщении.
До этого суд отправил под стражу другого участника нападения. 19-летний молодой человек пробудет в изоляторе два месяца – до 9 апреля текущего года.
Преступление было совершено в ночь на 9 февраля. По данным следствия, четверо мужчин с бейсбольными битами ворвались в подмосковный магазин, где избили директора, ее супруга и продавца-кассира. Последняя от полученных травм скончалась на месте, остальных госпитализировали.
По подозрению в совершении преступления задержали четверых подозреваемых. Все они признали вину, а также сознались в совершении двух других преступлений. По факту разбойного нападения на магазин было возбуждено уголовное дело.
"Московский патруль": задержаны подозреваемые в нападении на сотрудников магазина в Истре
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: