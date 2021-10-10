Охранник Apple Store в Нью-Йорке получил ножевое ранение из-за спора о маске – СМИ

Фото: depositphotos/dechevm

В Нью-Йорке мужчина ранил ножом охранника Apple Store после призыва одеть защитную маску. Об этом сообщает телеканал ABC7 New York.

По информации полицейских, нападение произошло вечером в пятницу, 8 октября. Охранник магазина заявил мужчине о необходимости надеть защитную маску. После этого завязался спор, в ходе которого злоумышленник достал нож.

В результате случившегося охранник был ранен в спину, лоб и левую руку. Он был доставлен в ближайшую больницу. Состояние пострадавшего остается неизвестным.

Злоумышленник скрылся с места происшествия. В данный момент идет его розыск.

Ранее стрельба произошла в школе в американском городе Арлингтон. К месту незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Сообщалось, что ученики и педагоги заперлись в классах. В это время полицейские прочесывали учебное заведение.

В результате ранения получили четыре человека. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать драка.