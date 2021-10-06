Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Техасе

06 октября, 19:28
Фото: twitter.com/CBSDFW
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе. Троих госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
"Я могу сообщить о четырех пострадавших. Один получил легкие повреждения и от медицинской помощи отказался", – сказал помощник начальника полиции городка Арлингтон Кевин Колби.
По его словам, пострадали три ученика и взрослый мужчина. Последний может быть учителем.
По данным правоохранителей, стрельбу устроил один из учащихся. Полицейские считают, что он открыл огонь в результате драки. В настоящее время стрелявшего разыскивают. Известно, что он скрылся с места происшествия на автомобиле.
Стрельба произошла в школе в городе Арлингтон. К месту незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Сообщалось, что ученики и педагоги заперлись в классах. В это время полицейские прочесывали учебное заведение.
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