Четыре человека пострадали при стрельбе в школе в Техасе

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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в школе в Техасе. Троих госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

"Я могу сообщить о четырех пострадавших. Один получил легкие повреждения и от медицинской помощи отказался", – сказал помощник начальника полиции городка Арлингтон Кевин Колби.

По его словам, пострадали три ученика и взрослый мужчина. Последний может быть учителем.

По данным правоохранителей, стрельбу устроил один из учащихся. Полицейские считают, что он открыл огонь в результате драки. В настоящее время стрелявшего разыскивают. Известно, что он скрылся с места происшествия на автомобиле.

Стрельба произошла в школе в городе Арлингтон. К месту незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Сообщалось, что ученики и педагоги заперлись в классах. В это время полицейские прочесывали учебное заведение.

