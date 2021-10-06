Три человека ранены в результате стрельбы в школе в США

Видео: телеграм-канал SHOT

Как минимум три человека получили ранения в результате стрельбы в школе в американском штате Техас. Об этом сообщает местный филиал телеканала Fox News со ссылкой на данные полиции.

"Полицейские источники подтвердили Fox 4, что три человека госпитализированы с огнестрельными ранениями. Сообщений о погибших не поступало", – сообщает канал.

В настоящее время полицейские прочесывают учебное заведение. Отмечается, что ученики и педагоги заперлись в классах.

Стрельба произошла в школе в городе Арлингтон на юге США.

К месту происшествия стянуты сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По данным СМИ, они заблокировали здание.