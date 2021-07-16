Четверо полицейских получили ранения при стрельбе в Техасе

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Четверо полицейских были ранены в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом говорится в заявлении полицейского управления в Facebook.

Известно, что инцидент случился в городе Левелленд. В одном из домов забаррикадировался человек. На место происшествия оперативно прибыли бойцы полицейского спецназа, где произошла стрельба.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, утверждается в заявлении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию местных телеканалов, один из правоохранителей скончался от полученных ранений.

Ранее стрельба произошла в городе Балтимор в американском штате Мэриленд. В результате случившегося один человек погиб и пятеро пострадали.

До этого сообщалось о стрельбе в супермаркете в американском штате Джорджия. По сообщениям СМИ, причиной случившегося стал спор между подозреваемым и кассиром о ношении медицинской маски.