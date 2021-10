Стрельба произошла в школе в Техасе

Стрельба произошла в школе на юге США в штате Техас, сообщает местное телевидение NBC со ссылкой на полицию.

"Множество людей пострадали от стрельбы", – говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб стянуты к месту происшествия.

Школа находится в городе Арлингтон. По данным телевидения, она заблокирована.



#BREAKING: There Has Been A Shooting With Multiple Injuries At Timberview High School In Arlington, Texas. Nearby Schools On Lockdown. #BreakingNews pic.twitter.com/C6pHko6f2L