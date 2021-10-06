Стрельба произошла в школе в Техасе

Стрельба произошла в школе на юге США в штате Техас, сообщает местное телевидение NBC
со ссылкой на полицию.
"Множество людей пострадали от стрельбы", – говорится в сообщении.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб стянуты к месту происшествия.
Школа находится в городе Арлингтон. По данным телевидения, она заблокирована.
Видео: twitter.com/Breaking_4_News
Ранее четверо полицейских были ранены
в результате стрельбы в американском штате Техас. Инцидент случился в городе Левелленд. В одном из домов был забаррикадирован человек.