Четыре человека ранены в результате стрельбы в Берлине

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Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Вединг. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

На данный момент местная полиция проводит спецоперацию. Известно, что среди раненых оказались трое мужчин и одна женщина. Детали произошедшего выясняются.

Ранее четверо полицейских были ранены в результате стрельбы в американском штате Техас. Инцидент случился в городе Левелленд. В одном из домов забаррикадировался человек.

На место происшествия оперативно прибыли бойцы полицейского спецназа, где произошла стрельба.