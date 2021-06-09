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Стрельба произошла на военной базе США в Техасе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу базы.

"Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио – Лэкленд", – говорится в публикации.

Персоналу был дан приказ об оперативном укрытии. Специалисты ведут поиски стрелявших.

Информации о пострадавших не поступало.

На прошлой неделе стрельба произошла на территории пожарной части в американском штате Калифорния. Инцидент случился в городе Агуа-Дульсе. Стрельбу устроил один из сотрудников станции.