"Московский патруль": суд рассмотрел дело охранника, напавшего на журналиста

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел дела охранника, который напал на корреспондента нашей программы во время съемок сюжета. Руслана Салехова обвиняют в воспрепятствовании журналистской деятельности.

Почему обвиняемый отправился с процесса прямиком домой? И чем закончится скандальная история? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

