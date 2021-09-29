"Московский патруль": арестованы трое сотрудников транспортной полиции

В Московской области арестованы трое сотрудников транспортной полиции. Их обвиняют в получении взятки от жителя Тулы, которого ранее поймали за хранение наркотиков.

Спецоперацию по задержанию полицейских провели оперативники ФСБ совместно с коллегами из отдела собственной безопасности МВД. Момент зафиксировала камера наружного наблюдения.

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