"Московский патруль": двоих сотрудников таможни задержали за покушение на взятку

Двоих сотрудников Северо-Кавказского таможенного управления задержали за попытку получения взятки.

По данным следствия, в декабре 2020 года старший дознаватель Гапсат Цунтаева и начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Евгений Платон планировали получить 10 миллионов рублей от предпринимателя.

За это они не должны были привлекать последнего к уголовной ответственности в рамках расследования дела по факту недостоверного декларирования при импорте товаров народного потребления.

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