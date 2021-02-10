СК возбудил дело после смерти пациентов в больнице Подмосковья

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Следственной комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентов в больнице Подмосковья. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за ходом расследования уголовного дела следит глава СК Александр Быстрыкин.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели в больнице троих пациентов с коронавирусом. Предварительной причиной их смерти называлась неисправность кислородного оборудования. Росздравнадзор сообщил, что изучит причину и обстоятельства их смерти.

Позднее руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Владимир Гордеев сообщил, что смерть двоих пациентов не была связана с нарушением подачи кислорода. По его словам, они скончались из-за тяжелого состояния.

