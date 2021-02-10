Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:23

СК возбудил дело после смерти пациентов в больнице Подмосковья

происшествия

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Следственной комитет возбудил уголовное дело после смерти пациентов в больнице Подмосковья. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ поручил руководству ГСУ СК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за ходом расследования уголовного дела следит глава СК Александр Быстрыкин.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели в больнице троих пациентов с коронавирусом. Предварительной причиной их смерти называлась неисправность кислородного оборудования. Росздравнадзор сообщил, что изучит причину и обстоятельства их смерти.

Позднее руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Владимир Гордеев сообщил, что смерть двоих пациентов не была связана с нарушением подачи кислорода. По его словам, они скончались из-за тяжелого состояния.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать