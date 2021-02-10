Росздравнадзор изучит причину гибели трех пациентов в подмосковной больнице

13:56 (обновлено 10.02.2021 14:40)
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов Никольской больницы в городском округе Одинцово. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове, которые, по сообщениям СМИ, скончались из-за прекращения подачи кислорода", – говорится в сообщении.
В экстренных службах Подмосковья также сообщили СМИ, что, по предварительным данным, причиной смерти троих пациентов с коронавирусом могла стать неисправность кислородного оборудования.
Руководитель структурного подразделения Никольское Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что в учреждении по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода и в момент инцидента никто из пациентов не погиб.
"В реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них пять пациентов на НИВЛ. По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", – рассказал он.
По словам Гордеева, все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением медиков. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами, уточнил он.
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