В Никольской больнице заявили, что смерть пациентов не связана со сбоем в подаче кислорода

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Руководитель структурного подразделения "Никольское" ГБУЗ МО "Одинцовская областная больница" Владимир Гордеев сообщил РИА Новости, что смерть двоих пациентов не была связана с нарушением подачи кислорода.

По его словам, в реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы 16 пациентов находились на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии, из них пятеро получали кислород в неинвазивной форме, то есть через маску.

"По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами", – заявил Гордеев.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели в больнице троих пациентов с коронавирусом. Предварительной причиной их смерти называлась неисправность кислородного оборудования. Росздравнадзор сообщил, что изучит причину и обстоятельства их смерти.