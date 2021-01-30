Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о крупной взятке

21:38
Фото: depositphotos/merrydolla
Заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов арестованы по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.
Решение вынесено Савеловским судом Москвы, сообщает ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что предполагаемый взяткодатель также арестован. Им является глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.
"Ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года для фигурантов удовлетворено судом", – говорится в сообщении.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.
Ранее следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову.
По данным следственного управления СК РФ по региону, Ефимов причастен к посредничеству при передаче взятки главному судебному приставу области, Владимиру Евстигнееву.
Чиновников могут частично освободить от ответственности за коррупцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: