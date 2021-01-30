Два сотрудника Роспотребнадзора арестованы в Москве по делу о крупной взятке

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Заместитель главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов арестованы по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Решение вынесено Савеловским судом Москвы, сообщает ТАСС. В пресс-службе суда уточнили, что предполагаемый взяткодатель также арестован. Им является глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.

"Ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года для фигурантов удовлетворено судом", – говорится в сообщении.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову.

По данным следственного управления СК РФ по региону, Ефимов причастен к посредничеству при передаче взятки главному судебному приставу области, Владимиру Евстигнееву.