Глава района в Новосибирской области задержан по подозрению в превышении полномочий

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Главу Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоду задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения", – передает слова Кулешовой ТАСС.

Она уточнила, что помощь по оперативному сопровождению следствия оказывает областное УФСБ.

Ранее сроки до 3,5 года строгого режима за взяточничество получили бывший и. о. главы следственного отдела по Королеву ГСУ СК РФ по МО Алексей Черников, а также следователи Андрей Сараев и Станислав Фильчиков. Следствие и суд установили, что Черников и Сараев при посредническом участии Фильчикова получили взятку в размере 1,2 миллиона рублей.