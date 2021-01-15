Судья Лыткаринского горсуда задержан за получение взятки – СМИ

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Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На днях в ходе спецоперации в Подмосковье при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России правоохранительными и следственными органами был задержан с поличным при получении взятки Котов Сергей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время следователи обратятся в Высшую квалификационную коллегию судей для возбуждения уголовного дела в отношении Котова по статье "Получение взятки".

В конце декабря прошлого года Следственный комитет потребовал арестовать старшего следователя столичного управления МВД по подозрению в получении особо крупной взятки.