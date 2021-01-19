Главе Росимущества по Волгоградской области предъявили обвинение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову. Об этом сообщает RT.

По данным следственного управления СК РФ по региону, Ефимов причастен к посредничеству при передаче взятки главному судебному приставу области, Владимиру Евстигнееву.

"Следственными органами... продолжается расследование уголовного дела в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества", – указано в сообщении СК.

На данный момент следственные органы направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для Юрия Ефимова. Как уточняется, в его случае предусмотрен запрет на определенные действия. В отношении него и Владимира Евстигнеева возбуждено уголовное дело.

