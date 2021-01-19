Главе Росимущества по Волгоградской области предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение руководителю территориального управления Росимущества по Волгоградской области Юрию Ефимову. Об этом сообщает RT.
По данным следственного управления СК РФ по региону, Ефимов причастен к посредничеству при передаче взятки главному судебному приставу области, Владимиру Евстигнееву.
"Следственными органами... продолжается расследование уголовного дела в отношении главного судебного пристава региона, а также руководителя территориального управления Росимущества", – указано в сообщении СК.
На данный момент следственные органы направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения для Юрия Ефимова. Как уточняется, в его случае предусмотрен запрет на определенные действия. В отношении него и Владимира Евстигнеева возбуждено уголовное дело.
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