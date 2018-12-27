Почти 8 тонн поддельной икры арестовали в Раменском

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Почти восемь тонн поддельной красной икры арестовали оперативники после проверки цеха в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, сотрудники ведомства вместе с полицейскими выявили в Раменском цех по фасовке альгиновой икры, которую злоумышленники хотели продать под видом икры лососевых рыб. Под цех они переоборудовали складское помещение.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора арестовали 7,7 тонн поддельной икры, которая уже была расфасована в банки по 220 грамм, причем без каких-либо товарных и ветеринарных документов. Как пояснили эксперты, альгиновую икру делают из водорослей, а отличить ее от настоящей с первого взгляда очень трудно. "Некоторые нечистые на руку продавцы могут выдавать альгиновую икру за дорогостоящий рыбный продукт, как и в данном случае", – подчеркнули в Роспотребнадзоре. 19 образцов икры отправили в лабораторию для исследования на микробиологические показатели и содержание солей тяжелых металлов.

Между тем, сотрудники полиции начали следственные мероприятия, чтобы установить личность собственника продукции и тех, кто занимался фасовкой икры.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры. Подделку продавали через интернет-магазины, уточнили в МВД. Полиция задержала четверых злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.