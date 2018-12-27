Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:10

Почти 8 тонн поддельной икры арестовали в Раменском

происшествия безопасность еда

15:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Почти восемь тонн поддельной красной икры арестовали оперативники после проверки цеха в подмосковном Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы, сотрудники ведомства вместе с полицейскими выявили в Раменском цех по фасовке альгиновой икры, которую злоумышленники хотели продать под видом икры лососевых рыб. Под цех они переоборудовали складское помещение.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора арестовали 7,7 тонн поддельной икры, которая уже была расфасована в банки по 220 грамм, причем без каких-либо товарных и ветеринарных документов. Как пояснили эксперты, альгиновую икру делают из водорослей, а отличить ее от настоящей с первого взгляда очень трудно. "Некоторые нечистые на руку продавцы могут выдавать альгиновую икру за дорогостоящий рыбный продукт, как и в данном случае", – подчеркнули в Роспотребнадзоре. 19 образцов икры отправили в лабораторию для исследования на микробиологические показатели и содержание солей тяжелых металлов.

Между тем, сотрудники полиции начали следственные мероприятия, чтобы установить личность собственника продукции и тех, кто занимался фасовкой икры.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры. Подделку продавали через интернет-магазины, уточнили в МВД. Полиция задержала четверых злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

происшествия безопасность еда

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика