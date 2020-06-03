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Происшествия

16:29

Улицы Астрахани затопило после прорыва теплосетей

происшествия погода

Фото: соцсети

Три улицы оказались затоплены в Астрахани, где был прорыв тепловых сетей во время гидравлических испытаний. Об этом говорится на сайте местной администрации.

Коммунальная техника муниципального предприятия "Чистый город" сейчас откачивает воду. Работы ведутся на улицах Татищева, Победы и Вокзальном проезде в Ленинском районе.

В ликвидации последствий задействовали шесть единиц специализированной техники предприятия. "Откачку воды с их помощью производят уже на протяжении четырех часов", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что работы будут продолжаться до полного устранения последствий подтопления.

Ранее Москва-река вышла из берегов в результате сильных дождей. Специалисты Мосводостока сообщили, что в настоящий момент река вернулась в свое естественное русло.

Кроме того, до этого ливни затопили подмосковные дачные участки. В некоторых районах людей приходилось эвакуировать на лодках.

В столичном регионе снова ожидается дождь

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