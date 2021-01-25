В Москве молодой человек с отверткой отобрал у пенсионера машину и попал на ней в аварию

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Московские полицейские задержали молодого человека, который угнал у пенсионера машину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В дежурную часть обратился 69-летний мужчина. Пенсионер рассказал, что ждал супругу на стоянке у продуктового магазина на Ленинградском шоссе. В какой-то момент к авто подошел неизвестный, сел за руль и начал угрожать пенсионеру отверткой. Злоумышленник поранил водителю кисть руки и высадил его.

Сотрудники уголовного розыска вместе с инспекторами ДПС задержали подозреваемого на Петровско-Разумовской аллее. Выяснилось, что угонщик при попытке скрыться попал в аварию.

Подозреваемым в совершении преступления оказался 23-летний ранее неоднократно судимый мужчина. При этом он был пьяным, добавили в столичном ведомстве. Сотрудники правоохранительные органов завели уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее в Москве три человека напали на таксиста и попытались скрыться. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.