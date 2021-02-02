Таможенника аэропорта Домодедово оштрафовали за получение взятки

21:25
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Сотрудника таможни аэропорта Домодедово Александра Елоева осудили за получение взятки и служебный подлог. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.
В ведомстве рассказали, что в ноябре 2018 года Елоев, находящийся в должности главного государственного таможенного инспектора отдела спецтаможенных процедур № 3 в аэропорту Домодедово, получил от прибывающего из Ашхабада гражданина взятку.
Таким образом мужчина просил подозреваемого уменьшить сумму обнаруженной при нем незадекларированной иностранной валюты, чтобы снизить размер административного штрафа. За данное нарушение Елоев лишен права занимать определенную должность в течение трех лет и должен выплатить штраф в размере 540 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни за взятку. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в момент передачи денег.
По данным следствия, с 18 по 23 сентября в Домодедове и Подольске начальник одного из отделов Домодедовской таможни и ее сотрудница через своих коллег из руководящего состава получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 600 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: