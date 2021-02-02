Таможенника аэропорта Домодедово оштрафовали за получение взятки

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Сотрудника таможни аэропорта Домодедово Александра Елоева осудили за получение взятки и служебный подлог. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что в ноябре 2018 года Елоев, находящийся в должности главного государственного таможенного инспектора отдела спецтаможенных процедур № 3 в аэропорту Домодедово, получил от прибывающего из Ашхабада гражданина взятку.

Таким образом мужчина просил подозреваемого уменьшить сумму обнаруженной при нем незадекларированной иностранной валюты, чтобы снизить размер административного штрафа. За данное нарушение Елоев лишен права занимать определенную должность в течение трех лет и должен выплатить штраф в размере 540 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении четырех сотрудников Домодедовской таможни за взятку. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в момент передачи денег.

По данным следствия, с 18 по 23 сентября в Домодедове и Подольске начальник одного из отделов Домодедовской таможни и ее сотрудница через своих коллег из руководящего состава получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 600 тысяч рублей.