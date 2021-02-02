В Москве адвокат получила пять лет условно за попытку мошенничества на 4 млн рублей

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Измайловский районный суд вынес приговор по делу адвоката Адвокатской палаты столицы, которая признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Известно, что женщина защищала подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве. По данным следствия, она заявила, что может повлиять на ход расследования и помочь избежать ареста, а также поспособствовать прекращению уголовного преследования.

"С целью придания видимости законности своим действиям адвокат заключила с подозреваемым соглашение без номера об оказании юридической помощи по уголовному делу, в соответствии с которым последний обязался произвести оплату в размере 4 миллионов рублей", – рассказали в прокуратуре.

Реализовать преступный умысел обвиняемой не удалось, 28 февраля 2017 года ее задержали при получении 750 тысяч рублей. Суд приговорил адвоката к пяти годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Помимо того, ее лишили права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Ранее два сотрудника Роспотребнадзора были арестованы в Москве по делу о крупной взятке. Соответствующее решение вынес Савеловский суд.